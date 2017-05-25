30 bin bilet kapışıldı
Beşiktaş taraftarı, Gaziantepspor maçının biletlerine adeta hücum etti. Şampiyonluk maçı kapalı gişe olacak
ANTEP'E AKIN VAR
Sadece Gaziantep değil yakın şehirlere bile uçak ve otobüs seferleri dolmuş durumda. Bu arada Kartal, Pazar günkü Gaziantepspor maçında santra bile yapılmadan şampiyonluğunu ilan edebilir. Medipol Başakşehir Cumartesi günü evinde Adanaspor'a yenilirse kutlamalar erken başlayacak
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:30
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Toplam 16
Yorum
ejder 54 antalyanın başında bulunan rıza hoca ersun yanaldan kat kat başarılı en azından uefaya gitmek için mücadele ediyoruz diyor ersun da o da yok
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Lyon başkanı Fenerbahçe'nin transferini açıkladı
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Yorum
FB Eylülde 34 yaşında olacak ve son transferini yapacak hem bonservis i var hemde yılda 3 milyon euro alıyormuş yazık FB de Scout ekibi yok mu?
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Mario Gomez G.Saray'a
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Yorum
metinn 11111 BJK ni de biliyorduk son3-5 seneye kadar acilarin takimiydiniz hemen havalara girmeyiniz madem cok iyiydi neden bonservisini almadiniz
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