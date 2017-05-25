 30 bin bilet kapışıldı – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    30 bin bilet kapışıldı

    30 bin bilet kapışıldı

    Beşiktaş taraftarı, Gaziantepspor maçının biletlerine adeta hücum etti. Şampiyonluk maçı kapalı gişe olacak

    Siyah-beyazlılar geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'le puan farkını 4'e yükseltince Gaziantep maçı 'şampiyonluk karnavalına' dönüşmüştü. Gaziantep'in de küme düşmesi sebebiyle ev sahibi taraftarın karşılaşmaya ilgisi yok denecek kadar azdı. Başkan Fikret Orman "Stadın büyük bölümünü istedik" diyerek ateşi yakmıştı. Gaziantep mücadelesinin biletleri dün 16.00'da satışa çıktı. 16.30'da ise biletlerden eser kalmadı. BEŞİKTAŞ taraftarı yarım saat içinde tüm biletleri tüketti. Şampiyonluk gününde statta olmak isteyen siyahbeyazlılar havadan, karadan Gaziantep'e gitmenin yollarını arıyor.

    ANTEP'E AKIN VAR
    Sadece Gaziantep değil yakın şehirlere bile uçak ve otobüs seferleri dolmuş durumda. Bu arada Kartal, Pazar günkü Gaziantepspor maçında santra bile yapılmadan şampiyonluğunu ilan edebilir. Medipol Başakşehir Cumartesi günü evinde Adanaspor'a yenilirse kutlamalar erken başlayacak
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:30
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