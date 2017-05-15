 Paslar Aboubakar’a – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Paslar ’a

    Paslar Aboubakar’a

    F.Bahçe derbisinde takımının tek golünü atan , Bursa’da da Kara Kartal’ın hücumdaki en büyük kozu olacak.

    Forvette forma yine Vincent 'ın... Şenol Güneş'in son haftaların formsuz ismi Cenk Tosun'u Bursaspor deplasmanında da yedek soyundurması bekleniyor. Fenerbahçe derbisinde takımının tek golünü atan Aboubakar'a hücumda Quaresma başta olmak üzere Babel de destek verecek. Oğuzhan da uzaktan atacağı şutlarla ve bulacağı boşluklarda gol arayacak. Tolgay ve Atiba'nın ilk görevleri ise rakip ataklarda savunmaya kalkan olmak olacak. İki oyuncu top Beşiktaş'a geçtiğinde ise ataklara destek verecek. Şenol Güneş, orta saha oyuncularından topla buluştuklarında vakit kaybetmeden Aboubakar'ı pozisyona sokmalarını istedi. Siyah-beyazlı forma ile bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Kamerunlu yıldız 16 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Güneş'in son iki haftada 11 gol yiyen Bursaspor'un savunmasına presle baskı yaparak maçı erken koparmayı planladığı belirtildi.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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