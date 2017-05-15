 Ozi’ye süper zam – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Ozi’ye süper zam

    Ozi’ye süper zam

    Başkan Fikret Orman’ın ‘5 yıllık kontrat için anlaştık’ dediği ’un yıllık ücretinin 1.4 milyon euro’dan 2.5 milyon euro’ya çıkarılacağı ifade edildi.

    'ın sözleşme uzatma kararı aldığı Oğuzhan Özyakup'a hatırı sayılır bir zam yaptığı ortaya çıktı... Başkan Fikret Orman, Avrupa'dan birçok ünlü kulübün takibinde olan genç yıldız için geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "'la sözleşme uzatıyoruz. 5 yıl olacak. Henüz imzalamadık ama bu konuda mutabakata vardık" demişti. Milli futbolcunun 1.4 milyon euro olan yıllık ücretinin yeni sözleşmede 2.5 milyon euro'ya yükseltildiği öğrenildi.

    12.5 MİLYON EURO'YA SERBEST!
    Oğuzhan ayrıca maç başına da 15 bin euro alacak. Sözleşmede 12.5 milyon euro'ya 'serbest kalır' maddesinin de yer alacağı ifade edildi. Beşiktaş'ta takım kaptanlığına kadar yükselen Oğuzhan Özyakup bu sezon siyah-beyazlı forma altında 36 maça çıkarken 4 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Oğuzhan, Talisca'nın yokluğunda bugünkü Bursaspor karşılaşmasında orta sahanın organizatörlüğünü üstlenecek.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:35
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