Ozi’ye süper zam
Başkan Fikret Orman’ın ‘5 yıllık kontrat için anlaştık’ dediği Oğuzhan Özyakup’un yıllık ücretinin 1.4 milyon euro’dan 2.5 milyon euro’ya çıkarılacağı ifade edildi.
Beşiktaş'ın sözleşme uzatma kararı aldığı Oğuzhan Özyakup'a hatırı sayılır bir zam yaptığı ortaya çıktı... Başkan Fikret Orman, Avrupa'dan birçok ünlü kulübün takibinde olan genç yıldız için geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Oğuzhan Özyakup'la sözleşme uzatıyoruz. 5 yıl olacak. Henüz imzalamadık ama bu konuda mutabakata vardık" demişti. Milli futbolcunun 1.4 milyon euro olan yıllık ücretinin yeni sözleşmede 2.5 milyon euro'ya yükseltildiği öğrenildi.
12.5 MİLYON EURO'YA SERBEST!
Oğuzhan ayrıca maç başına da 15 bin euro alacak. Sözleşmede 12.5 milyon euro'ya 'serbest kalır' maddesinin de yer alacağı ifade edildi. Beşiktaş'ta takım kaptanlığına kadar yükselen Oğuzhan Özyakup bu sezon siyah-beyazlı forma altında 36 maça çıkarken 4 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Oğuzhan, Talisca'nın yokluğunda bugünkü Bursaspor karşılaşmasında orta sahanın organizatörlüğünü üstlenecek.
12.5 MİLYON EURO'YA SERBEST!
Oğuzhan ayrıca maç başına da 15 bin euro alacak. Sözleşmede 12.5 milyon euro'ya 'serbest kalır' maddesinin de yer alacağı ifade edildi. Beşiktaş'ta takım kaptanlığına kadar yükselen Oğuzhan Özyakup bu sezon siyah-beyazlı forma altında 36 maça çıkarken 4 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Oğuzhan, Talisca'nın yokluğunda bugünkü Bursaspor karşılaşmasında orta sahanın organizatörlüğünü üstlenecek.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
Ozi’ye süper zam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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