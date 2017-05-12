Küfür serbest mi?
Başkan Orman, Volkan Demirel'in PFDK'ya sevk edilmemesine isyan etti.
ÇELME TAKMAYA GELDİK!
Başkan Orman, kulüp olarak Talisca'ya zaten ceza vereceklerini belirterek şöyle devam etti: "Futbolcularımızı, derbiden önce F.Bahçe'nin tahrikleri ile ilgili uyardık. Rakip zaten bu zihniyetle gelmiş. Hocasından kaptanına herkes 'çelme takmaya geldik' dedi. Beşiktaşlı oyuncular buna izin vermemeliydi. Burada ağır tahrikler ver. O zaman benim futbolcular da, hakemler arkasına döndüğünde ana avrat küfür etsinler. Bu mudur? Siz kötüyü öne koyarsanız herkes kötünün arkasından gider. Biz rol model olmaya çalışıyoruz. Her şeyi televizyon önünde konuşmak zorunda değiliz. Her mevzuyu kamuoyu önünde konuşmak zorunda değiliz. Mütevazı bir kulübüz ama uysal koyun değiliz."
DERBİDE KUŞ, TAŞA ÇARPTI!..
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 2023 Derneği tarafından yenilenen Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil bölümünün açılışını yaptı. Orman, "Derbide 'Taş kuşa değil de kuş taşa çarptı' derler ya aynen öyle oldu. Kaybettiğimiz bir şey yok. Biz 2 puan öndeyiz. 4 maçımız var. Başakşehir'in 1 beraberliğinde bile 1 yenilgi hakkımız olacak. Taraftarıma sesleniyorum. Bu sene de şampiyon olacağız" dedi.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:56
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 2
Yorum
FenerBahçe Sen aş dostum bunları Miyane. bjkli olduğun aşina.Yedek çıksaydınız maça o zaman.Bu kupayı almak için Fenerbahçeye yenildiniz varmı ötesi...
- Beşiktaş'tan Dudu açıklaması
Toplam 2
Yorum
GFB İşte bjk nin zihniyeti bu.Adam orta parmak çıkartmış daha sevk edilmesini beklemiyorduk.Bu da demek oluyorki tff zaten bizden formaliteden 1
- Beşiktaş'tan Dudu açıklaması
Toplam 2
Yorum
GFB Tabiki haddinizi bileceksiniz.Neyin havasındasınız.İnş şampuan elinizden kaçarda kutlamalar elinizde patlar.
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