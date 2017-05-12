 Küfür serbest mi? – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Küfür serbest mi?

    Küfür serbest mi?

    Başkan Orman, Volkan Demirel'in PFDK'ya sevk edilmemesine isyan etti.

    Başkanı , Anderson Talisca'nın PFDK'ya sevk edilmesinin ardından gündemi sallayacak açıklamalar yaptı. Cezanın açıklanmasından önce konuşan Başkan Orman, Volkan Demirel ve F.Bahçe için sert ve çarpıcı ifadeler kullandı. Orman, "Disiplin Kurulu, benim savunma yapmamı uygun görmemiş. 3-4 sene önce bir konuda gitmiştim halbuki. Çok bir ceza beklemiyorum, çünkü inanılmaz derece de tahrikler var. Talisca'yı sevk eden kurul, Volkan Demirel'i sevk etmiyor? Bu yönetmelikler değiştirilmeli. Sen, hakem arkasını dönünce ana-avrat küfür edeceksin, akıcı görüntü ve ses kaydı yok diye ceza almayacaksın! Çocuk, bir saniye hareket yaptı diye ceza alacak. Bu nasıl iş" diye konuştu.

    ÇELME TAKMAYA GELDİK!
    Başkan Orman, kulüp olarak Talisca'ya zaten ceza vereceklerini belirterek şöyle devam etti: "Futbolcularımızı, derbiden önce F.Bahçe'nin tahrikleri ile ilgili uyardık. Rakip zaten bu zihniyetle gelmiş. Hocasından kaptanına herkes 'çelme takmaya geldik' dedi. Beşiktaşlı oyuncular buna izin vermemeliydi. Burada ağır tahrikler ver. O zaman benim futbolcular da, hakemler arkasına döndüğünde ana avrat küfür etsinler. Bu mudur? Siz kötüyü öne koyarsanız herkes kötünün arkasından gider. Biz rol model olmaya çalışıyoruz. Her şeyi televizyon önünde konuşmak zorunda değiliz. Her mevzuyu kamuoyu önünde konuşmak zorunda değiliz. Mütevazı bir kulübüz ama uysal koyun değiliz."

    DERBİDE KUŞ, TAŞA ÇARPTI!..
    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 2023 Derneği tarafından yenilenen Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil bölümünün açılışını yaptı. Orman, "Derbide 'Taş kuşa değil de kuş taşa çarptı' derler ya aynen öyle oldu. Kaybettiğimiz bir şey yok. Biz 2 puan öndeyiz. 4 maçımız var. Başakşehir'in 1 beraberliğinde bile 1 yenilgi hakkımız olacak. Taraftarıma sesleniyorum. Bu sene de şampiyon olacağız" dedi.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:56
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