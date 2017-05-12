Caner Erkin’i satacağız

Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Caner'in bonservisini elinde bulunduran İnter kulübü, her geçen gün yeni bir teklifle siyah-beyazlıların kapısını çalıyor. Beşiktaş'a en son "Bir sezon daha kirayalın. 15 resmi maçta ilk 11'de sahaya çıkarsa, 1 milyon euro ödersiniz" teklifini yapan İnter; şimdi ise 31 Mayıs'a kadar 1 milyon euro ödenmezse Caner'i, Las Palmas'a satacaklarını bildirdi.