 Caner Erkin’i satacağız – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’i satacağız

    Caner Erkin’i satacağız
    Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Caner'in bonservisini elinde bulunduran İnter kulübü, her geçen gün yeni bir teklifle siyah-beyazlıların kapısını çalıyor. Beşiktaş'a en son "Bir sezon daha kirayalın. 15 resmi maçta ilk 11'de sahaya çıkarsa, 1 milyon euro ödersiniz" teklifini yapan İnter; şimdi ise 31 Mayıs'a kadar 1 milyon euro ödenmezse Caner'i, Las Palmas'a satacaklarını bildirdi.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Caner Erkin’i satacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.