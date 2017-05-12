Caner Erkin’i satacağız
Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Caner'in bonservisini elinde bulunduran İnter kulübü, her geçen gün yeni bir teklifle siyah-beyazlıların kapısını çalıyor. Beşiktaş'a en son "Bir sezon daha kirayalın. 15 resmi maçta ilk 11'de sahaya çıkarsa, 1 milyon euro ödersiniz" teklifini yapan İnter; şimdi ise 31 Mayıs'a kadar 1 milyon euro ödenmezse Caner'i, Las Palmas'a satacaklarını bildirdi.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 46
Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
Caner Erkin’i satacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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