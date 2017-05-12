 Bursa maçı Yıldırım’ın – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Bursa maçı Yıldırım’ın

    Bursa maçı Yıldırım’ın
    , Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. 15 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan karşılaşmayı yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Koray Gençerler ise dördüncü hakem olarak görev alacak.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:43
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