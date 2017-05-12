Ba’ya sürpriz teklif
Gelecek sezon Beşiktaş'ta kalma şansı belli olmayan Demba Ba'ya sürpriz bir teklif geldi. 35 yaşındaki Webo'nun futbolu bırakma kararı almasından sonra, Osmanlı Teknik Direktörü Hamzaoğlu'nun, Demba Ba'nın alınması için yönetime başvuruda bulunduğu bildirildi. Osmanlısporlu yöneticilerin Ahmet Bulut'la bir görüşme yaptıkları ve Senegalli oyuncuyla ilgilendiklerini aktardıkları öğrenildi.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
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Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
Ba’ya sürpriz teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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