 Ba’ya sürpriz teklif – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Ba’ya sürpriz teklif

    Ba’ya sürpriz teklif
    Gelecek sezon Beşiktaş'ta kalma şansı belli olmayan 'ya sürpriz bir teklif geldi. 35 yaşındaki Webo'nun futbolu bırakma kararı almasından sonra, Osmanlı Teknik Direktörü Hamzaoğlu'nun, Demba Ba'nın alınması için yönetime başvuruda bulunduğu bildirildi. Osmanlısporlu yöneticilerin Ahmet Bulut'la bir görüşme yaptıkları ve Senegalli oyuncuyla ilgilendiklerini aktardıkları öğrenildi.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:49
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