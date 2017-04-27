 Oğuzhan’dan tatlı-sert uyarı – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Oğuzhan’dan tatlı-sert uyarı

    Oğuzhan’dan tatlı-sert uyarı
    'ın kaptanlarından , ligin bitimine 6 hafta kala takım arkadaşlarını uyardı. Genç yıldız, "Adanaspor maçında da gördük ki, maçlar oynanmadan kağıt üzerinde kazanılmıyor. Biz kendimize güveniyoruz elbette. Şampiyonluk mücadelesinde önümüzdeki iki maçta her şey olabilir. Buna göre dikkatli ve sakin olmalıyız" yorumunu yaptı.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:32
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