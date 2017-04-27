 Anderson seri yapıyor – Fotomaç – 27 Nisan 2017
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    27 Nisan 2017, Perşembe
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    Anderson seri yapıyor

    Anderson seri yapıyor
    Benfica'dan kiralık gelen Anderson Talisca, üst üste 3 lig mücadelesinde gol atmayı başardı. G.Birliği karşılaşmasıyla seriye başlayan Brezilyalı, sırasıyla Trabzon ve Adana maçlarında gol sevinci yaşadı. Sakatlığı nedeniyle ilk yarının büyük bölümünde takımından ayrı kalan Talisca, sezonun her iki devresinde 5'er gole imza attı.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:44
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