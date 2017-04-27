Anderson seri yapıyor

Benfica'dan kiralık gelen Anderson Talisca, üst üste 3 lig mücadelesinde gol atmayı başardı. G.Birliği karşılaşmasıyla seriye başlayan Brezilyalı, sırasıyla Trabzon ve Adana maçlarında gol sevinci yaşadı. Sakatlığı nedeniyle ilk yarının büyük bölümünde takımından ayrı kalan Talisca, sezonun her iki devresinde 5'er gole imza attı.