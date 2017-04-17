 Demba Ba Marsilya’ya! – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    ’ya!

    Demba Ba Marsilya’ya!

    Fransız kulübü, Senegalli golcüyü gelecek sezon için düşünüyor.

    'ın sezonun ikinci yarısı için kiraladığı Demba Ba'nın peşine düştü. Fransız kulübünün, Senegalli forveti gelecek sezon için kadrosuna katmak istediği bildirildi. Bonservisi Shanghai Shenhua'da bulunan , Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, iyi projeye sahip, rekabetçi bir takımda forma giyiyorum. Ancak iyi bir teklif gelirse yeniden Fransa'ya dönebilirim" dedi. Ba'nın Shanghai ile 1 yıl daha kontratı var. Demba, ikinci Beşiktaş macerasında henüz forma giymedi.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:35
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