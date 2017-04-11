 Yönetim kolları sıvadı – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Yönetim kolları sıvadı

    Yönetim kolları sıvadı
    yönetimi yeni transferler için kolları sıvadı. Başkan Fikret Orman ve Umut Güner'in, geçtiğimiz haftalarda İngiltere'ye oyuncu izlemeye gittiği öğrenildi. Orman ile Güner'in Chelsea'nin Crystal Palace'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı Stamford Bridge'de takip ettiği; siyah-beyazlıların Avrupa'da birçok maçı yerinde izleyerek oyuncu arayacağı belirtildi.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:31
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