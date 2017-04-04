Kartal’da rekor kırarım
Beşiktaş’ın transfer listesindeki isimlerden Juventus’tan Mario Mandzukic’in “Teklifinizi düşüneceğim. Formanızı giyersem kariyerimin gol rekorunu kırarım” dediği iddia edildi.
Beşiktaş yönetimi yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların forvet mevkiine yapmak istediği takviyelerin başında Juventus'ta forma giyen Mario Mandzukic geliyor. Beşiktaşlı yetkililerin Hırvat oyuncuyu ikna etmek için, "Çin'e gidip çok para kazanabilirsin, ortalama bir İngiliz takımına gidip orta sıralara oynayabilirsin ama Beşiktaş formasıyla hem şampiyonluğa hem de Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebilirsin" sözlerini koz olarak kullandığı öğrenildi.
Hırvat oyuncu için yapılan son sürpriz ise taraftarın şovları ile takımın oynadığı maçların görüntülerinin olduğu bir DVD göndermesi oldu. Mandzukic'in izlediği DVD üzerinden siyah-beyazlılara, "Bu kadar çok orta atan bir takımda herhangi bir forvet bile 20'den aşağı gol atmaz. Teklifinizi düşüneceğim. Formanızı giyersem kariyerimin gol rekorunu kırarım" yanıtını verdiği belirtildi.
Hırvat oyuncu için yapılan son sürpriz ise taraftarın şovları ile takımın oynadığı maçların görüntülerinin olduğu bir DVD göndermesi oldu. Mandzukic'in izlediği DVD üzerinden siyah-beyazlılara, "Bu kadar çok orta atan bir takımda herhangi bir forvet bile 20'den aşağı gol atmaz. Teklifinizi düşüneceğim. Formanızı giyersem kariyerimin gol rekorunu kırarım" yanıtını verdiği belirtildi.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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THE The door open the dorr
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sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
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