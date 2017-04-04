 Kartal’da rekor kırarım – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Kartal’da rekor kırarım

    Kartal’da rekor kırarım

    ’ın transfer listesindeki isimlerden ’tan ’in “Teklifinizi düşüneceğim. Formanızı giyersem kariyerimin gol rekorunu kırarım” dediği iddia edildi.

    yönetimi yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların forvet mevkiine yapmak istediği takviyelerin başında 'ta forma giyen geliyor. Beşiktaşlı yetkililerin Hırvat oyuncuyu ikna etmek için, "Çin'e gidip çok para kazanabilirsin, ortalama bir İngiliz takımına gidip orta sıralara oynayabilirsin ama Beşiktaş formasıyla hem şampiyonluğa hem de Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebilirsin" sözlerini koz olarak kullandığı öğrenildi.

    Hırvat oyuncu için yapılan son sürpriz ise taraftarın şovları ile takımın oynadığı maçların görüntülerinin olduğu bir DVD göndermesi oldu. Mandzukic'in izlediği DVD üzerinden siyah-beyazlılara, "Bu kadar çok orta atan bir takımda herhangi bir forvet bile 20'den aşağı gol atmaz. Teklifinizi düşüneceğim. Formanızı giyersem kariyerimin gol rekorunu kırarım" yanıtını verdiği belirtildi.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:59
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