 Yıldızlar idmanda! – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Yıldızlar idmanda!

    Yıldızlar idmanda!
    , yarın oynayacağı Ç. Rize maçı hazırlıklarını dün öğleden sonra Vodafone Arena'da gerçekleştirdi. Antrenmanda, uzun süre sakatlığı nedeni ile takımdan ayrı kalan Caner Erkin de takımla birlikte çalıştı. Caner ile birlikte önceki gün ABD'den dönüp Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalara başlayan Demba Ba da katıldı. Şenol Güneş'in, iki oyuncusunu da bu maçta riske etmeyi düşünmediği öğrenildi.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:05
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