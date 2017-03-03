Yıldızlar idmanda!
Beşiktaş, yarın oynayacağı Ç. Rize maçı hazırlıklarını dün öğleden sonra Vodafone Arena'da gerçekleştirdi. Antrenmanda, uzun süre sakatlığı nedeni ile takımdan ayrı kalan Caner Erkin de takımla birlikte çalıştı. Caner ile birlikte önceki gün ABD'den dönüp Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalara başlayan Demba Ba da katıldı. Şenol Güneş'in, iki oyuncusunu da bu maçta riske etmeyi düşünmediği öğrenildi.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
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Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
- Nobre: 'Başkanlık sistemine tabii ki evet diyorum
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Yorum
mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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