Derbide Güneş'li günler
Şenol Güneş, Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe geldiği günden bu yana derbilerde sergilediği başarılı grafikle ön plana çıkıyor.
Güneş ile geri dönüş
Beşiktaş'ta bundan 2 yıl önce yaşanan en büyük sıkıntılardan biri derbi maçlarında galip gelememekti. 2015-2016 sezonunda Slaven Bilic'in görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta Teknik Direktörlüğe Şenol Güneş getirildi. Deneyimli çalıştırıcının göreve gelmesiyle birlikte siyah-beyazlı takım derbilerde istediği sonuçları da almaya başladı. 2015-2016 sezonuyla birlikte Beşiktaş'ta ki serüveni başlayan Şenol Güneş, ilk derbi maçını Fenerbahçe'yle oynadı. 2014-2015 sezonunda Slaven Bilic yönetiminde derbilerde bırak galip gelmeyi rakip kaleye gol dahi kaydedemeyen siyah-beyazlılar, Şenol Güneş ile çıktığı ilk derbi maçında Fenerbahçe ağlarına 3 gol birden kaydederek sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Ardından Galatasaray ile ligin 15. haftasında karşılaşan siyah-beyazlı takım evinde ezeli rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. Şenol güneş yönetiminde ligde iki yılda toplam 6 derbi maçına çıkan Beşiktaş, bu maçlarda 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rakip ağlara bu 6 maçta 8 gol kaydeden siyah-beyazlı futbolcular, kendi kalesinde ise 7 gol gördü. Beşiktaş, ligde Güneş yönetiminde 2015-2016 sezonunda sadece Kadıköy'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldığı maçta puan alamadı.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:16
- Kocaman özlem
Toplam 3
Yorum
fbcan kocaman bir özlem falan değil kocaman bir rezillik daha görürüz
- Kocaman özlem
Toplam 3
Yorum
fbcan aykut kocaman şu anki fenerbahçenin altyapısını yapmıştır 1 gol at yat taktiğini fener e getiren kişi spor yazarlarının şişirmesi bu durum
- Kocaman özlem
Toplam 3
Yorum
kanarya aykut kocaman da savunma hocası dir kompakt oynamayı sever yana geriye pas çoktur ama yinede pereara dan da advocat dan da iyidir.
Derbide Güneş'li günler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.