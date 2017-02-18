Demba Ba mesaj gönderdi

Los Angeles kentinde özel antrenörü Nabie Fofanah ile çalışan Demba Ba, sakatlığının son durumu, Türkiye ve Beşiktaş'a olan özlemiyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Beşiktaş'ın devre arasında sürpriz bir kararla kadrosuna yeniden kattığı Senegalli futbolcu, California Üniversitesi Drake Stadyumu'nda antrenörü Fofanah ile kondisyon çalışmalarını sürdürüyor.

Demba Ba, yakın zamanda Türkiye'ye döneceğini belirterek, siyah-beyazlı taraftarlara Türkçe seslenerek, "Bekle beni Beşiktaş." dedi.



"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

Demba Ba, özel antrenörüyle bir süredir devam eden antrenmanlardan verimli sonuç aldığını söyledi.



Türkiye'ye döneceği için büyük heyecan duyduğunu kaydeden Senegalli futbolcu, "İnşallah 10 gün içinde Türkiye'de olacağım, bir an önce dönmek için sabırsızlanıyorum çünkü Türkiye'yi gerçekten çok seviyorum." diye konuştu.



"YÜZDE 100 PERFORMANSLA OYNAMAK İSTİYORUM"

Yeniden Beşiktaş'ta oynamak için gün saydığını belirten Senegalli futbolcu, hazırlık çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, güç, hız ve teknik antrenmanların ağırlıklı olduğu yoğun bir çalışma yaptıklarını belirtti.



Demba Ba, ağır bir sakatlık geçirdiğini kaydederek, "O nedenle acele etmek istemiyorum ve hazır hissettiğimde yüzde 100 bir performansla sahalara dönmeyi hedefliyorum. Çalışmalarıma Türkiye'de takımımla birlikte devam edeceğim." şeklinde konuştu.



"KATKIM OLSUN"

Beşiktaş'a dönme sürecini de değerlendiren golcü futbolcu, şöyle devam etti:



"Beşiktaş'a döndüm çünkü kulübün kazanmasını istiyorum. Takımın başarılarında benim de katkım olsun istiyorum. Zaten başarılı bir sezon geçiriyorlar, bunda benim de bir payım olursa çok mutlu olacağım. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmalarını da yakından takip ediyorum. Maçları kazanıyorlar, böyle devam edip bizim iki yıl önce elde ettiğimiz başarının ötesine geçerlerse harika olacak, dileğim herkesi mutlu edecek bir sonuç almaları."



FOFANAH: "KISA ZAMANDA ÇOK YOL KATETTİ"

Demba Ba'nın Los Angeles'taki antrenmanlarına eşlik eden özel antrenörü Nabie Fofanah, yıldız oyuncuyla çalışmalarından kısa zamanda çok olumlu sonuçlar aldıklarını kaydetti.



Fofanah, Demba Ba ile öncelikle kasları güçlendirecek çalışmalar yaptıklarını, teknik futbol hareketleriyle atletik yoldan bacaklara güç kazandırdıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:



"Her gün daha da iyiye gidiyor. Demba Ba, hem zekası hem de azmiyle bugüne dek çalıştırdığım birçok sporcudan farklı. Kendi vücudunu çok iyi tanıyor ve neyin ona en iyi geleceğini doğru analiz ediyor. Çok zeki bir futbolcu. Sporcunun ihtiyaçları ve gelişmesi açısından bireysel olarak çalıştırılmanın ne kadar önemli olduğunun farkında ve bunu çok verimli kullanıyor. Çalışmamız bitip Türkiye'ye döndüğünde, takım arkadaşlarıyla antrenmanlara katıldıkça sahalara daha da hazır hale geleceğine eminim."



Son olarak Çin'in Shanghai Shenhua takımında oynayan 32 yaşındaki Demba Ba'nın 2016 yılının temmuz ayında sol bacağı kırılmıştı. Geçirdiği ağır sakatlığın ardından ABD'de tedavisine devam eden Senegalli futbolcu, devre arasında Beşiktaş ile kiralık sözleşme imzalamış ve eski kulübüne geri dönmüştü.