 Beşiktaş ne diyecek? – Fotomaç – 17 Şubat 2017 Beşiktaş ne diyecek?" /> Beşiktaş ne diyecek?" />
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    ne diyecek?

    Beşiktaş ne diyecek?

    Fenerbahçe ve , Avrupa maçlarını dün yaparken ligde ise pazar günü sahaya çıkacaklar.

    Gelecek hafta ise Fenerbahçe çarşamba, ise perşembe akşamı rövanş maçını oynayacak. Buna karşılık merakla beklenen -Beşiktaş derbisi ise beklenenin aksine pazar günü yerine 27 Şubat Pazartesi'ye konuldu ve dün G.Saray Başkanı Özbek bu duruma isyan etti. Şimdi gözler Beşiktaş'a çevrildi.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:22
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