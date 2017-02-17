Beşiktaş ne diyecek?
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa maçlarını dün yaparken ligde ise pazar günü sahaya çıkacaklar.
Gelecek hafta ise Fenerbahçe çarşamba, Beşiktaş ise perşembe akşamı rövanş maçını oynayacak. Buna karşılık merakla beklenen Galatasaray-Beşiktaş derbisi ise beklenenin aksine pazar günü yerine 27 Şubat Pazartesi'ye konuldu ve dün G.Saray Başkanı Özbek bu duruma isyan etti. Şimdi gözler Beşiktaş'a çevrildi.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
Beşiktaş ne diyecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.