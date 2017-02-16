 25 Şubat’ta geri dönüyor – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    25 Şubat’ta geri dönüyor

    25 Şubat’ta geri dönüyor

    Kartal sezon sonuna kadar kiraladığı , 25 Şubat'ta Türkiye'de olacak.

    Sakatlığı nedeniyle tedavisini ABD'de sürdüren ve Beşiktaş yönetiminin "Gel İstanbul'da çalış" çağrısına olumsuz cevap veren , 25 Şubat'ta İstanbul'da olacağını yönetime iletti. G.Saray derbisinden bir gün önce İstanbul'a gelecek olan Senegalli golcünün takımını sahada değil ama tribünden destekleyeceği belirtildi. Yönetim, sakatlığı tam olarak geçmediği için Demba Ba'nın ismini UEFA listesine yazdırmadı.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:30
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