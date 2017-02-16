25 Şubat’ta geri dönüyor
Kartal sezon sonuna kadar kiraladığı Demba Ba, 25 Şubat'ta Türkiye'de olacak.
Sakatlığı nedeniyle tedavisini ABD'de sürdüren ve Beşiktaş yönetiminin "Gel İstanbul'da çalış" çağrısına olumsuz cevap veren Demba Ba, 25 Şubat'ta İstanbul'da olacağını yönetime iletti. G.Saray derbisinden bir gün önce İstanbul'a gelecek olan Senegalli golcünün takımını sahada değil ama tribünden destekleyeceği belirtildi. Yönetim, sakatlığı tam olarak geçmediği için Demba Ba'nın ismini UEFA listesine yazdırmadı.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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