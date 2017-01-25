 ''Koçumla ben hiç sorun yaşamadık'' – Fotomaç – 25 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ''Koçumla ben hiç sorun yaşamadık''

    ''Koçumla ben hiç sorun yaşamadık''

    Portekizli yıldız , oyundan alınmasına tepki gösterdiği haberlerine ilginç bir benzetme ile yanıt verdi.

    Tecrübeli oyuncu röportajında, "Benim bir karakterim var. Bu da bana, oyundan alındığımda mutsuz olmamı, buna tepki vermemi söylüyor! Eğer bir gün oyundan alındığım için mutlu olursam, o zaman bana sorun; bir sorun var mı diye? Çünkü o zaman karakterimi kaybetmişimdir. Mutsuz olduğum zaman içimde tutmam mı gerekiyor. Ben mutsuzluğumu dışarı vururum. Koçumla ben hiç sorun yaşamadık" ifadelerini kullandı.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Koçumla ben hiç sorun yaşamadık'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.