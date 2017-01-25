''Koçumla ben hiç sorun yaşamadık''
Portekizli yıldız Quaresma, oyundan alınmasına tepki gösterdiği haberlerine ilginç bir benzetme ile yanıt verdi.
Tecrübeli oyuncu röportajında, "Benim bir karakterim var. Bu da bana, oyundan alındığımda mutsuz olmamı, buna tepki vermemi söylüyor! Eğer bir gün oyundan alındığım için mutlu olursam, o zaman bana sorun; bir sorun var mı diye? Çünkü o zaman karakterimi kaybetmişimdir. Mutsuz olduğum zaman içimde tutmam mı gerekiyor. Ben mutsuzluğumu dışarı vururum. Koçumla ben hiç sorun yaşamadık" ifadelerini kullandı.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
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