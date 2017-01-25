Cenk Tosun’u riske etmedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanya maçında sakatlanan Cenk Tosun'u riske etmedi.
Cenk'in bu sezonki 12'inci golünü atarken belinden yaşadığı sakatlık Güneş'i şok ederken; bel ile kalçasını birleştiği noktanın üzerine ters düşen Cenk'in sıkıntısının büyük olmadığı ama üzerine gidilmesi durumunda çok can sıkıcı bir sakatlığın ortaya çıkabileceği bildirildi. Güneş'in bu yüzden golcü oyuncuyu riske etmeden oyundan aldığı ve soyunma odasına göndererek "Git masaj yaptır" dediği belirtildi.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
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ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
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Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
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BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
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