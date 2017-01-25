 Cenk Tosun’u riske etmedi – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    ’u riske etmedi

    Cenk Tosun’u riske etmedi

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanya maçında sakatlanan 'u riske etmedi.

    Cenk'in bu sezonki 12'inci golünü atarken belinden yaşadığı sakatlık Güneş'i şok ederken; bel ile kalçasını birleştiği noktanın üzerine ters düşen Cenk'in sıkıntısının büyük olmadığı ama üzerine gidilmesi durumunda çok can sıkıcı bir sakatlığın ortaya çıkabileceği bildirildi. Güneş'in bu yüzden golcü oyuncuyu riske etmeden oyundan aldığı ve soyunma odasına göndererek "Git masaj yaptır" dediği belirtildi.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:54
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