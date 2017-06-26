Çak bir beşlik!

Slovakya 'yı yenerek Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda klasman maçında Letonya'yı 72-63 devirip Avrupa beşincisi oldu. Mücadeleyi baştan sona önde tamamlayan ay-yıldızlı takımımız, devreyi de 43-27'lik avantajla kapattı. Quanitra Hollingsvorth'un 24 sayı atarak yıldızlaştığı karşılaşmada Birsel Vardarlı ve Cansu Köksal da 10'ar sayıyla galibiyette rol oynadı. Letonya'da ise Aneta Steinberga'nın 16 sayısı galibiyet için yetmedi. Günün diğer maçında ise İtalya ile Slovakya karşılaştı. İtalya rakibini 71-54 mağlup ederek Avrupa yedincisi oldu.



ŞAMPİYON İSPANYA: 77-55

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda zafere ulaşan takım finalde Fransa'yı 77-55 yenen İspanya oldu. Boğalar'a kupasını FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel verdi. Final maçının hakem üçlüsünde Türk hakem Özlem Yalman da yer aldı.



