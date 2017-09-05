Devler fren

12 Dev Adam, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın favorilerinden Sırbistan karşısında özellikle son çeyrekte müthiş oynadı ama kazanamadı. Milliler, son 16 turu iddiasını son iki maça bıraktı

A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan'a 74-80 mağlup oldu. Ay-yıldızlı temsilcimiz, turnuvanın favorisi Sırbistan karşısında ilk çeyreği 21-13 geride bitirdi. İkinci yarıda biraz daha etkili olan 12 Dev Adam, devreyi de 36-31 mağlup tamamladı. Üçüncü çeyrek 53-45 Sırbistan lehine giderken, son periyotta rakibimizi yakalayıp geçtik ama sonunu getiremedik ve maçı 74-80 kaybettik.



'Mental eksikliğimiz var'

Sırbistan karşısında A Milli Basketbol Takımımızın sergilediği performanstan memnun olduğunu belirten başantrenör Ufuk Sarıca, "İyi mücadele ettik. Sonuna kadar oyunun içindeydik. Kazanabilecek noktaya da getirdik. Buralarda mental olarak eksiğimiz var. Şimdi Belçika'yı düşünüyoruz" dedi.



Ülker Salonu kapalı gişe

A Milli Basketbol Takımımız'ın dün akşam oynadığı Sırbistan maçına da ilgi yoğundu. Ay-yıldızlı taraftarlar, Ülker Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada milli takımı yalnız bırakmadı. Grubun ilk iki maçında da tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar, dünkü maçta da takıma büyük destek verdi.



Bugün Belçika'yı yenmemiz şart!

A Milli Basketbol Takımımız, ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası'nda bugün Belçika ile kozlarını paylaşacak. Ülker Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve NTV Spor'dan yayınlanacak. Grupta 4 puanla dördüncü sırada yer alan ayyıldızlılar, turnuvaya devam etme şansını artırmak için aynı puandaki Belçika'yı yenmek zorunda. Aksi takdirde işimiz zora girecek.



