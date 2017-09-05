Devler fren
12 Dev Adam, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın favorilerinden Sırbistan karşısında özellikle son çeyrekte müthiş oynadı ama kazanamadı. Milliler, son 16 turu iddiasını son iki maça bıraktı
'Mental eksikliğimiz var'
Sırbistan karşısında A Milli Basketbol Takımımızın sergilediği performanstan memnun olduğunu belirten başantrenör Ufuk Sarıca, "İyi mücadele ettik. Sonuna kadar oyunun içindeydik. Kazanabilecek noktaya da getirdik. Buralarda mental olarak eksiğimiz var. Şimdi Belçika'yı düşünüyoruz" dedi.
Ülker Salonu kapalı gişe
A Milli Basketbol Takımımız'ın dün akşam oynadığı Sırbistan maçına da ilgi yoğundu. Ay-yıldızlı taraftarlar, Ülker Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada milli takımı yalnız bırakmadı. Grubun ilk iki maçında da tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar, dünkü maçta da takıma büyük destek verdi.
Bugün Belçika'yı yenmemiz şart!
A Milli Basketbol Takımımız, ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası'nda bugün Belçika ile kozlarını paylaşacak. Ülker Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve NTV Spor'dan yayınlanacak. Grupta 4 puanla dördüncü sırada yer alan ayyıldızlılar, turnuvaya devam etme şansını artırmak için aynı puandaki Belçika'yı yenmek zorunda. Aksi takdirde işimiz zora girecek.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:37
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 83
Yorum
HAKAN 30 yaşında söylediği gibi futbolu bırakanların 20'li yaşlardaki futbolunuda gördük ya neyse.
Devler fren haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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