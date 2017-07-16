 Datome’den hain tepkisi – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Datome’den hain tepkisi

    Datome’den hain tepkisi
    , Udoh'a twitter'da 'hain' diyen bir taraftara sert çıktı. İspanyol oyuncu, "Fenerbahçe'de hainlere yer yok" diyen kişiye, "Profil fotoğrafını değiştir o zaman. O kupaya hain dediğin adamın sayesinde dokunabiliyorsun..." şeklinde yanıt verdi. Datome, aynı taraftarın bu kez, "Mesele kupa değil, eğer biri kalacağım deyip gidiyorsa bu iyi bir şey değil" mesajına ise "Anlıyorum, üzülüyorsun. Ama kararlarımızı değiştirmekte özgürüz" karşılığını yazdı.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:20
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