Potada 2 transfer

G.Saray Odeabank, Amerikalı şutör guard Dwight Hardy ve uzun forvet Richard Hendrix'i 1 yıllığına renklerine bağladı. 2.06 boyundaki Hendrix son iki sezonda Malaga ve Gran Canaria'da forma giydi. 29 yaşındaki şutör guard Hardy ise geçen yıl Trabzonspor'da 14.7 sayı ortalaması ile oynamıştı.