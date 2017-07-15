 Potada 2 transfer – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Potada 2 transfer

    Potada 2 transfer
    G.Saray Odeabank, Amerikalı şutör guard Dwight Hardy ve uzun forvet Richard Hendrix'i 1 yıllığına renklerine bağladı. 2.06 boyundaki Hendrix son iki sezonda Malaga ve Gran Canaria'da forma giydi. 29 yaşındaki şutör guard Hardy ise geçen yıl Trabzonspor'da 14.7 sayı ortalaması ile oynamıştı.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:39
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