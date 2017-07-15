Markovski dönemi

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor Medical Park, başantrenörlük için Zare Markovski ile anlaştı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, takımın başantrenörlüğü görevine Makedon asıllı Markovski'nin getirildiği belirtildi, başarı dilendi. Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 1960 yılında dünyaya gelen Markovski, Türkiye'de 1998-2000 yıllarında Darüşşafaka Basketbol takımını çalıştırmıştı.