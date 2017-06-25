 Melli’de rakip – Fotomaç – 25 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Haziran 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Melli’de rakip

    Melli’de rakip
    Kanarya uzun forvet pozisyonu için Nicolo Melli ile el sıkışmıştı. Herkes imzaların atılmasını beklerken ilginç bir sorun çıktı. Real Madrid'in de İtalyan yıldıza kanca attığı öğrenildi. Potanın iki devi büyük bir transfer yarışına girdi.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Melli’de rakip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.