Baskonia, Prigioni’ye emanet
İspanya Ligi ekiplerinden Saski Baskonia, takımın başına Arjantin’li Pablo Prigioni’yi getirdi.
Arjantin'li çalıştırıcı geçtiğimiz Ocak ayında aktif basketbolculuk kariyerini bitirme kararı aldı.
- 17 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:19
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Kamil’e 1.8 milyon TL
Toplam 12
Yorum
hüseyin 450 euro çokmu .......futbol piyasası nereye gelmişşşşşşşşşşşşşşşşşşş
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Biz başaracağız
Toplam 11
Yorum
lafebesi sen bizim KOCAMAN istemiyorumuzsun.Bunuda unutma yönetim unutursan boş stada bak.sen varsan biz yokuz o kadar...
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Karim Benzema Beşiktaş'a
Toplam 44
Yorum
Kartal Bir zmn salataspir a hagi tafarel jardel vb neyle geldi devket bile sakata batmasin diye 560 milyon tl vergi indirimi yapti herseyini satti
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