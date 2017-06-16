 Ataman Barça’ya – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Ataman Barça’ya

    Ataman Barça’ya
    'ın potada yollarını ayırdığı Ergin Ataman'ın Barcelona'nın başına geçeceği belirtiliyor... Katalan ekibinin, 51 yaşındaki hocaya en az 3 yıllık bir kontrat önereceği ve transfer için yüksek bir bütçe ayıracağı iddia edildi.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:54
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