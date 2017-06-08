Final biletleri genel satışta

Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan arasındaki basketbol play-off final serisininin 1. ve 2. maçlarının biletleri bugün genel satışa açılacak.

Biletix'te satılan kat 5, 6 ve 7 biletleri 55, 66 ve 77 lira. Saha içi biletleri ise 275, 345, 675 ve 750 lira. Diğer biletler tükendi. Sarılacivertli takımın sahası Ülker Sport Arena'da oynanacak ilk maç yarın 20.00'de. İkinci karşılaşma ise pazar günü 18.00'de. 7 maçlık final serisinde 4 galibiyet alan takım şampiyon olacak.