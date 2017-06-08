Dev finalde geri sayım

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belli olacağı final serisinin programı belli oldu.

Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan arasında 4 galibiyete ulaşanan zaferini ilan edeceği müthiş seri, yarın başlayacak.



İlk iki karşılaşmaya sarı-lacivertlilerin ev sahipliği yapacağı serinin programı şöyle: Yarın: 20.00 Fenerbahçe- Beşiktaş, 11 Haziran Pazar: 18.00 Fenerbahçe- Beşiktaş, 14 Haziran Çarşamba: 20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe, 16 Haziran Cuma: 20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe. Fenerbahçe Ülker Sports'ta, Beşiktaş Sompo Japan ise Akatlar'da salonda maçlarını oynayacak.