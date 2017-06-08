 Dev finalde geri sayım – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Dev finalde geri sayım

    Dev finalde geri sayım

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belli olacağı final serisinin programı belli oldu.

    Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan arasında 4 galibiyete ulaşanan zaferini ilan edeceği müthiş seri, yarın başlayacak.

    İlk iki karşılaşmaya sarı-lacivertlilerin ev sahipliği yapacağı serinin programı şöyle: Yarın: 20.00 Fenerbahçe- Beşiktaş, 11 Haziran Pazar: 18.00 Fenerbahçe- Beşiktaş, 14 Haziran Çarşamba: 20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe, 16 Haziran Cuma: 20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe. Fenerbahçe Ülker Sports'ta, Beşiktaş Sompo Japan ise Akatlar'da salonda maçlarını oynayacak.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:31
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