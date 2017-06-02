 Şampiyon final aşkına – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    final aşkına

    Avrupa şampiyonu F.Bahçe, Spor Toto Basketbol Ligi play-off yarı final 3. maçında bugün Darüşşafaka'ya konuk olacak. Volkswagen Arena'da 20.00'de oynanacak maç beIN Sports3'ten yayınlanacak. 3 maç kazananın turlayacağı seride 2-0 önde olan sarı-lacivertliler, Daçka'yı devirip finale yükselmesi halinde Beşiktaş SJ-Anadolu Efes serisinden gelecek takımla şampiyonluk mücadelesi verecek.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:11
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