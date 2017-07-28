 Neymar PSG’de – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Neymar PSG’de

    L’Equipe dün önemli bir iddia ortaya attı, Brezilyalı futbolcunun Fransız ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladığını yazdı.

    Uzun süredir ismi PSG ile anılan Neymar için dün önemli bir iddia ortaya atıldı. Fransa'nın saygın gazetesi L'Equipe, Brezilyalı futbolcunun PSG ile anlaştığını yazdı. Haberde Fransız ekibinin serbest kalma bedeli olan 222 milyon euro'yu ödeceyeceği Neymar'la 5 senelik sözleşme imzaladığı belirtildi. Bonuslarla birlikte yıllık 40 milyon euro kazanacak olan 25 yaşındaki futbolcuya da 100 milyon euro imza parası ödeneceği belirtildi.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:22
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