 İşte Arda’nın gelecek planı – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    İşte Arda’nın gelecek planı

    İşte Arda’nın gelecek planı
    Barça'dan gönderileceği iddia edilen 'la ilgili menajeri Ahmet Bulut konuştu. Arda'nın gelecek yıl da Katalan ekibinde kalmak istediğini belirten Bulut, "Eğer Barça'dan bize 'Arda'yı kadroda düşünmüyoruz' denilirse o zaman farklı olur" dedi.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:48
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