 21 ay hapis – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    21 ay hapis

    21 ay hapis

    'nın yıldızı 'ye kötü haber...

    Arjantinli oyuncunun, 2007 ile 2009 yılları arasında 3.5 milyon Euro vergi kaçırmaktan aldığı 21 aylık hapis cezası Temyiz Mahkemesi tarafından da onandı. 29 yaşındaki futbolcu bu haberle yıkılırken, İspanya'da 2 yıldan az hapis cezası alanlar denetimli serbestlik yasasından yararlanıyor. Bu uygulamadan faydalanacak olan Messi de hapse girmeyecek.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:37
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