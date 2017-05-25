Tielemans'a servet
Fransa Ligi Ligue 1 şampiyonu Monaco, ilk transferini gerçekleştirdi. Monaco, Anderlecht'in parlayan yıldız adayı Youri Tielemans'ı, 23 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
Youri Tielemans, bu sezon Anderlecht ile toplam 53 maça çıkarken 18 gol ve 15 asist üreterek etkileyici bir performansa imza attı.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:30
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Yorum
ejder 54 antalyanın başında bulunan rıza hoca ersun yanaldan kat kat başarılı en azından uefaya gitmek için mücadele ediyoruz diyor ersun da o da yok
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Lyon başkanı Fenerbahçe'nin transferini açıkladı
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Yorum
FB Eylülde 34 yaşında olacak ve son transferini yapacak hem bonservis i var hemde yılda 3 milyon euro alıyormuş yazık FB de Scout ekibi yok mu?
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Mario Gomez G.Saray'a
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Yorum
metinn 11111 BJK ni de biliyorduk son3-5 seneye kadar acilarin takimiydiniz hemen havalara girmeyiniz madem cok iyiydi neden bonservisini almadiniz
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