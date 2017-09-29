Antalya ona emanet

Güney ekibi, uzun süren hoca arayışlarının ardından dün mutlu sona ulaştı. Kırmızı-beyazlılar, Leanordo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

ANTALYASPOR'da dün mutlu son vardı. Kırmızı- beyazlılar, Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Leonardo Araujo ile anlaşma sağladı. Brezilyalı hoca, dün 2 yıllık sözleşmeye imza attı. 48 yaşındaki teknik adam, 2009-10 sezonunda Milan, 2010-11'de de İnter'i çalıştırırken, uzun bir aradan sonra Antalya ile tekrar görev yapacak. Eto'o, Nasri gibi futbolcularla çalışacak olmasından dolayı Antalya'nın teklifini kabul ettiği belirtilen deneyimli hoca, ilk sınavını yarın Sivasspor karşısında verecek.