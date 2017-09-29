 Antalya ona emanet – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    Antalya ona emanet

    Antalya ona emanet

    Güney ekibi, uzun süren hoca arayışlarının ardından dün mutlu sona ulaştı. Kırmızı-beyazlılar, Leanordo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

    ANTALYASPOR'da dün mutlu son vardı. Kırmızı- beyazlılar, Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Leonardo Araujo ile anlaşma sağladı. Brezilyalı hoca, dün 2 yıllık sözleşmeye imza attı. 48 yaşındaki teknik adam, 2009-10 sezonunda Milan, 2010-11'de de İnter'i çalıştırırken, uzun bir aradan sonra Antalya ile tekrar görev yapacak. Eto'o, Nasri gibi futbolcularla çalışacak olmasından dolayı Antalya'nın teklifini kabul ettiği belirtilen deneyimli hoca, ilk sınavını yarın Sivasspor karşısında verecek.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:39
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