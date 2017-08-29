 Antalya’da Menez sevinci – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Antalya’da sevinci

    Antalya’da Menez sevinci
    Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan 'da, 5 futbolcunun sakatlığı nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve ekibi, Fransız yıldız 'den gelen iyi haber ile moral buldu. Bolu kampında kasık fıtığı teşhisi konan ve Fransa'da ameliyat olan Menez'in takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Çalımbay'ın milli arada yapılacak çalışmalarda tecrübeli golcüyü hazır görmesi halinde G.Saray maçında görev vermeyi planladığı öğrenildi.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:55
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