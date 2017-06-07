 Vagnersilin! – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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HEPSİ
    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Vagnersilin!

    Vagnersilin!
    İki sezon önce yükseldiği Süper Lig'de kalmayı başaran hatta gol kralı çıkaran Alanya'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, Vagner Love'u eleştirenlere cevap verdi. Çavuşoğlu, "Muhalifler 'Vagner tatile geldi' diyorlardı. Vagner de gol kralı oldu. Bu insanları da yanıltmış olduk" dedi.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:29
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