Vagnersilin!
İki sezon önce yükseldiği Süper Lig'de kalmayı başaran hatta gol kralı çıkaran Alanya'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, Vagner Love'u eleştirenlere cevap verdi. Çavuşoğlu, "Muhalifler 'Vagner tatile geldi' diyorlardı. Vagner de gol kralı oldu. Bu insanları da yanıltmış olduk" dedi.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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