Vagnersilin!

İki sezon önce yükseldiği Süper Lig'de kalmayı başaran hatta gol kralı çıkaran Alanya'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, Vagner Love'u eleştirenlere cevap verdi. Çavuşoğlu, "Muhalifler 'Vagner tatile geldi' diyorlardı. Vagner de gol kralı oldu. Bu insanları da yanıltmış olduk" dedi.