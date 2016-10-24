Transfer müjdesi
Başkan yardımcısı Nevzat Aydın, taraftarlara transfer müjdesi verdi. Aydın, derbiyi kazanarak rahat bir nefes aldıklarını vurgularken, "Devre arasında takımı güçlendirmek için çalışmalarımıza şimdiden başladık. Gerekli takviyeleri yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Hedefte; forvet ve oyun kurucu var.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
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Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
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bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
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Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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