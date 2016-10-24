 Transfer müjdesi – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Transfer müjdesi

    Transfer müjdesi
    Başkan yardımcısı Nevzat Aydın, taraftarlara transfer müjdesi verdi. Aydın, derbiyi kazanarak rahat bir nefes aldıklarını vurgularken, "Devre arasında takımı güçlendirmek için çalışmalarımıza şimdiden başladık. Gerekli takviyeleri yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Hedefte; forvet ve oyun kurucu var.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:30
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