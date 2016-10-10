 Ramil’e milli moral – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Ramil’e milli moral

    Ramil’e milli moral
    'un genç yeteneği Ramil Sheydaev, ülkesinin milli takımında forma giydi. Bordo-mavili ekipte şans bulamayan genç forvet, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden Azerbaycan'ın Norveç'i 1-0 mağlup ettiği maçta son 10 dakika şans buldu. Ramil kısa süre de olsa oynayarak moral buldu. Azerbaycan, grubunda iki maçta 6 puanla lider.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:09
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