Takımda değişim devam edecek

Konya galibiyeti sonrası yapılan antrenmanlarda teknik direktör Ersun Yanal, antrenmanda, "Takımımızda değişim sürecek. Son maçtaki olumlu havayı genele yaymamız gerekiyor" diyerek uyarılarda bulundu. Yanal'ın, Karabük karşısında da ofansif bir oyun anlayışıyla takımı sahaya çıkartmak istediği ve bu nedenle rakibin defansif zaaflarının üzerinde durduğu öğrenildi.