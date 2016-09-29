 Takımda değişim devam edecek – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Takımda değişim devam edecek

    Takımda değişim devam edecek
    Konya galibiyeti sonrası yapılan antrenmanlarda teknik direktör Ersun Yanal, antrenmanda, "Takımımızda değişim sürecek. Son maçtaki olumlu havayı genele yaymamız gerekiyor" diyerek uyarılarda bulundu. Yanal'ın, Karabük karşısında da ofansif bir oyun anlayışıyla takımı sahaya çıkartmak istediği ve bu nedenle rakibin defansif zaaflarının üzerinde durduğu öğrenildi.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:48
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