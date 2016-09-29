 Castillo’nun forma hırsı – Fotomaç – 29 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Eylül 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Castillo’nun forma hırsı

    Castillo’nun forma hırsı
    'un Kolombiyalı kanat oyuncusu Castillo, yeniden formasını almak için hırs yaptı. Ligde ilk 4 karşılaşma teknik direktör Ersun Yanal'ın 11'de sahaya sürdüğü ancak son oynanan Konya maçında kulübeye çektiği 24 yaşındaki oyuncu, Karabük maçı öncesi yeniden Ersun Yanal'ın gözüne girmeye çalışıyor.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Castillo’nun forma hırsı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle