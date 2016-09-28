 Yanal PFDK’da – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Yanal PFDK’da

    Yanal PFDK’da
    Konyaspor maçında hakem Serkan Çınar'ın haksız bir şekilde tribüne yolladığı teknik direktör Ersun Yanal, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Yanal'ın, "hakaretleri" nedeniyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi. Aynı müsabakada tribüne gönderilen tercüman Görkem Ekal ile idarecisi Özer Bayraktar da PFDK'ya verildi.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:08
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