Yanal PFDK’da
Konyaspor maçında hakem Serkan Çınar'ın haksız bir şekilde tribüne yolladığı teknik direktör Ersun Yanal, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Yanal'ın, "hakaretleri" nedeniyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi. Aynı müsabakada tribüne gönderilen tercüman Görkem Ekal ile Trabzonspor idarecisi Özer Bayraktar da PFDK'ya verildi.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rebrov'u kızdıran soru
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Turan Bayburt kardeşim adam dynamo kiev in hocası beşiktaş la oynayacak ,,,ama fenerbahçe ile ilgili soru soruluyor ne alaka kardeşim adam az bile demiş...
- Devler Ligi biletleri satışta
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BJK Çarşı gurubu seneye yeni çıkacak kombinelere hücum etmeli.
- Bir koltuk bile boş kalmayacak
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gsli hüso arena boş kalmasın
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