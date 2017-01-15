 Büyükakçay geri sayımda – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Büyükakçay geri sayımda

    Büyükakçay geri sayımda
    Avustralya Açık'taki ilk maçında 17 Ocak'ta Fransız Dodin ile karşılaşacak olan umutlu konuştu. Kağıt üzerinde iyi bir kura olduğunu söyleyen milli tenisçi, "Çok heyecanlıyım ama elimden gelenin en iyisini yapmak için kortta olacağım" dedi.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:53
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