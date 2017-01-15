Kweuke’den duble keyif
Çaykur Rizespor Kweuke (2) ve İsmail’in golleriyle Alanya’yı yenip 16 puana çıktı.
NANKÖRCE HAREKETLER!
Alanya'da teknik patron Hüseyin Kalpar, Rize yenilgisi sonrası taraftar tepkisiyle ilgili olarak, "Taraftarların bu şekilde hareket etmesi doğru değildi. Bu bir nankörlük. Nankörce davranış içerisindeler. Sadece yenildik" dedi.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:12
- "Mete Kalkavan'ı tebrik ediyorum"
Toplam 5
Yorum
erol bak bak şu konya başkanına.sınaydere kart mart diyor.bu adam kalkavanı tanımıyor.efendi çocuk o.gs futbolcuları hepsi bunu babası.kart olmaz
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
austin birine korkak deyip daha sonra nasıl olsa hakemlerle ilgili ne söylesem haklı çıkarıma getirmek asıl ayıbın büyüğü
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
GSLİ Delikanlı olsaydında fenerbahçe maçından sonra verilmeyen penaltıya da isyan etseydin
Kweuke’den duble keyif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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