 Kweuke’den duble keyif – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Kweuke’den duble keyif

    Kweuke’den duble keyif

    Kweuke (2) ve İsmail’in golleriyle Alanya’yı yenip 16 puana çıktı.

    'in 17. hafta maçında , evinde 'u konuk etti. Mücadeleyi Rize ekibi 3-2 kazandı. Konuk takımın gollerini Leonard Kweuke (2) ile Dhurgham Ismail kaydetti. Alanyaspor'un golleri Vagner Love ile Glynor Plet'ten geldi. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Rizespor bu skorla birlikte 16 puana yükseldi ve rahat bir nefes aldı. Akdeniz temsilcisi ise 18 puanda kaldı.

    NANKÖRCE HAREKETLER!
    Alanya'da teknik patron Hüseyin Kalpar, Rize yenilgisi sonrası taraftar tepkisiyle ilgili olarak, "Taraftarların bu şekilde hareket etmesi doğru değildi. Bu bir nankörlük. Nankörce davranış içerisindeler. Sadece yenildik" dedi.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:12
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