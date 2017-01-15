 Frikikten üç puan – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Frikikten üç puan

    Frikikten üç puan

    Karabük sahasında Akhisar’ı Latovlevici’nin muhteşem fririk golüyle devirmeyi başardı.

    'in 17. haftasında sahasında konuk ettiği Akhisar'ı 1-0 mağlup etti ve üç puanın sahibi oldu. Mücadelenin ilk yarısı düşük tempoda oynanırken golsüz berabere sona erdi. İkinci yarıda her iki takımda net gol fırsatları yakalarken 80. dakikada Latovlevici serbest vuruştan attığı şık golle takımının hanesine 3 puan yazdırdı. Karabük bu galibiyetle ligde 21 puana ulaşmayı başardı.

    OYUN KÖTÜ SONUÇ İYİ
    Akhisar'ı 1-0 mağlup eden Karabükspor'un teknik direktörü Igor Tudor, oyuncuların gösterdiği performanstan çok memnun olduğunu söyledi. Tudor, "Çok iyi futbol yoktu ama kazanmayı bildik. Daha da iyi olacağız" dedi.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:14
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