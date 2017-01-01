‘Altın’ eldivenler
Ligin ilk yarısında kalecilerin performansları öne çıktı demek mümkün. Başakşehir'de Volkan Babacan 16 maçta 11 gol yerken, F.Bahçe'de adaşı Demirel ilk yarıyı 12 golle tamamladı. G.Saray'da Muslera 16 gol yemesine rağmen bir çok maçta başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekti. Aynı şekilde 17 gol yiyen Bursaspor kalecisi Harun da başarılı bir ilk yarı geçirirken özellikle biri hariç, rakiplerin kazandığı tüm penaltılara kalesini kapatarak büyük sükse yaptı.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 30
Yorum
ALİ BEŞİKTAŞ I YÖNETENLER HER GÜN KONUŞUYOR CEZA YOK DİĞER TAKIMLARI YÖNETENLER KONUŞTUĞU ZAMAN HEMEN CEZA TFF CEZA VERMEKTEN BAŞKA BİR İŞ YAPIYOR MU GÖREN SÖYLESİN
- Fenerbahçe Oleksandr Karavaev'i transfer etti
Toplam 35
Yorum
Royals FC Bizim scouting ekibi bu kadar iste. Anca mac yaptigimiz takimlarin oyuncularini inceleyebiliyorlar. Saffet'le Mujdat'la bu kadar. Maximiliano Romero, Kylian Mbappe, Gedson Fernandes mutlaka izlenmeli.
- Bruma’ya 20 milyon euro!
Toplam 13
Yorum
Misafir Mayısı bekleyin 50 milyona verim
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