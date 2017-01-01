 ‘Altın’ eldivenler – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    ‘Altın’ eldivenler

    ‘Altın’ eldivenler
    Ligin ilk yarısında kalecilerin performansları öne çıktı demek mümkün. Başakşehir'de 16 maçta 11 gol yerken, F.Bahçe'de adaşı Demirel ilk yarıyı 12 golle tamamladı. G.Saray'da 16 gol yemesine rağmen bir çok maçta başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekti. Aynı şekilde 17 gol yiyen Bursaspor kalecisi Harun da başarılı bir ilk yarı geçirirken özellikle biri hariç, rakiplerin kazandığı tüm penaltılara kalesini kapatarak büyük sükse yaptı.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:22
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