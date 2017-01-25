De Jong Akhisar maçında cezalı
Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu dün 24Erzincanspor karşılaşmasında kırmızı kart gördü.
Karşılaşmaya çok istekli başlayan Hollandalı ön libero art arta gördüğü kartlarla hakem Serkan Tokat tarafından oyun dışına gönderildi. Tecrübeli futbolcu dakikalar 31'i gösterirken kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. De Jong gördüğü bu kartla hafta sonu Süper Lig'de oynanacak Akhisar Belediyespor karşılaşmasında cezalı duruma düştü. De Jong'un yerine ise kimin oynayacağı henüz belirsiz. Tolga Ciğerci'nin uzun süredir forma giymemesi camiayı endişelendiriyor.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
Toplam 29
Yorum
ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
Toplam 5
Yorum
Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
Toplam 37
Yorum
BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
De Jong Akhisar maçında cezalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.