Kulübede operasyon!

Galatasaray’da cezalı ve sakat oyuncuların çokluğuyla genç isimlere şans doğdu. Sarı-kırmızılıların Konyaspor karşılaşmasında yedek kulübesinin yaş ortalaması 22’ydi.

Konya deplasmanına eksik giden Galatasaray'da dün yedek kulübesi oldukça dikkat çekti. Bruma, Yasin, Chedjou'nun cezalı; Serdar Aziz, Cavanda, Tolga, Sinan ve Cenk Gönen'in de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almaması genç isimlerin sayısını artırdı. 17 yaşındaki Batuhan Şen yedek kaleci olarak kulübede otururken, teknik direktör Riekerink, 19 yaşındaki Birhan Vatansever ile Kerem Çalışkan, 22 yaşındaki Berk İsmail Ünsal'ı 18'e aldı. Ahmet Çalık (22), Rodriguez (26) ve Podolski'nin (31) bulunduğu yedek kulübesinin yaş ortalaması 22'ydi.