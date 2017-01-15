El Ghazi atağı
Podolski’nin ayrılma ihtimaline karşılık forvet arayışlarını sürdüren Cimbom için sürpriz iddia Hollanda’dan geldi. Anwar El Ghazi’nin ablası kardeşinin yarın transfer olabileceğini söyledi.
EL Ghazi'nin transfer sürecinde ise başrolü ilginç bir şekilde ablası üstlendi. Nabila El Ghazi, kardeşinin transferi hakkında, "Bazı takımlar ile konuşuyoruz. Pazartesi günü (yarın) konuşmalardan bir sonuç çıkar" ifadelerini kullandı.
LAZİO VE LİLLE DE İSTİYOR
Abla El Ghazi'nin bu flaş açıklamalarından sonra Hollanda basını, Fransa'nın Lille, İtalya'nın Lazio ve Türkiye'den de G.Saray'ın 21 yaşındaki Fas asıllı forveti transfer etmek istediğini iddia etti. El Ghazi'nin ismi geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile de anılmıştı. Siyah-beyazlılar'ın bonservisini fazla bulduğu için geri adım attığı bildirilmişti.
RONALDO BENZETMESİ
Feyenoord alt yapısından yetişen El Ghazi iki kanatta ve forvet bölgesinde görev yapabiliyor. Her iki ayağını da çok iyi kullanan Fas asıllı genç yıldız, fuleli driplingleri ve klas çalımlarıyla dikkat çekiyor. Oyun stili Cristiano Ronaldo'ya benzetilen El Ghazi'nin sözleşmesi 2019'da sona eriyor.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:26
- "Mete Kalkavan'ı tebrik ediyorum"
Toplam 5
Yorum
erol bak bak şu konya başkanına.sınaydere kart mart diyor.bu adam kalkavanı tanımıyor.efendi çocuk o.gs futbolcuları hepsi bunu babası.kart olmaz
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
austin birine korkak deyip daha sonra nasıl olsa hakemlerle ilgili ne söylesem haklı çıkarıma getirmek asıl ayıbın büyüğü
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
GSLİ Delikanlı olsaydında fenerbahçe maçından sonra verilmeyen penaltıya da isyan etseydin
El Ghazi atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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