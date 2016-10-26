Derbi öncesi para dopingi
Olağanüstü Genel Kurul'da Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesi için onay alan Galatasaray yönetimi, yaklaşık iki aydır ödeyemediği futbolcu maaşları ve transfer taksitlerini yatırmaya hazırlanıyor. Özbek ve yönetimi, Fenerbahçe karşılaşmasından önce yaklaşık 15 milyon euro'ya denk gelen ücreti futbolcuların hesaplarına yatırarak borçlarını sıfırlayacak. Bu sezon Kadıköy'de galibiyeti hedefleyen yönetimin, bu nedenle Fenerbahçe maçı öncesini seçtiği belirtildi.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Derbi öncesi para dopingi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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