 Derbi öncesi para dopingi – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Derbi öncesi para dopingi

    Derbi öncesi para dopingi
    Olağanüstü Genel Kurul'da Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesi için onay alan yönetimi, yaklaşık iki aydır ödeyemediği futbolcu maaşları ve transfer taksitlerini yatırmaya hazırlanıyor. Özbek ve yönetimi, Fenerbahçe karşılaşmasından önce yaklaşık 15 milyon euro'ya denk gelen ücreti futbolcuların hesaplarına yatırarak borçlarını sıfırlayacak. Bu sezon Kadıköy'de galibiyeti hedefleyen yönetimin, bu nedenle maçı öncesini seçtiği belirtildi.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:32
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